Россиян заставят маркировать домашних животных

Назван размер штрафов

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных внесут в Госдуму грядущей осенью. Как ожидается, его примут до конца года.

"В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной", - сообщили iz.ru в пресс-службе Минсельхоза.

Как отметили в министерстве, владельцы должны будут маркировать животных за свой счет. Речь идет о небольших суммах: стоимость процедуры обычно не превышает 500 рублей. При этом можно использовать не только чипы, но и бирки, татуировки, тавро и кольца. Штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1000 рублей.

Сейчас законопроект об обязательной маркировке домашних животных проходит процедуру межведомственного согласования. Скоро его отправят в правительство, а потом в Госдуму. Документ может вступить в силу с января 2021 года, пишет издание.

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