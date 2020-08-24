ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, кто чаще других теряется в лесу

09:06
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Это не дети

Спасатели назвали категорию наиболее часто пропадающих в лесу граждан.
Искусанный ребенок прошел 40 километров по тайге и чудом выжил

Ими оказались мужчины пенсионного возраста, любящие собирать грибы, сообщили РИА Новости в МЧС России. Нередко они сами нарушают правила безопасности, не берут с собой компас, надевают камуфляж вместо яркой одежды, не заботятся о количестве заряда на телефоне.

В отдельных случаях в их поиске участвуют почти 500 человек - это не только сотрудники полиции, но и добровольцы, волонтеры и местные жители. Спасатели прочесывают местность пешком и на автомобилях, в том числе на вездеходах и квадроциклах.

В МЧС рекомендуют грибникам не отправляться за грибами и ягодами при плохом самочувствии, а также сообщать родственникам о своем походе в лес и примерном времени возвращения домой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Грибник
Грибник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.