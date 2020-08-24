Стало известно, кто чаще других теряется в лесу

Это не дети

Спасатели назвали категорию наиболее часто пропадающих в лесу граждан.

Ими оказались мужчины пенсионного возраста, любящие собирать грибы, сообщили РИА Новости в МЧС России. Нередко они сами нарушают правила безопасности, не берут с собой компас, надевают камуфляж вместо яркой одежды, не заботятся о количестве заряда на телефоне.

В отдельных случаях в их поиске участвуют почти 500 человек - это не только сотрудники полиции, но и добровольцы, волонтеры и местные жители. Спасатели прочесывают местность пешком и на автомобилях, в том числе на вездеходах и квадроциклах.

В МЧС рекомендуют грибникам не отправляться за грибами и ягодами при плохом самочувствии, а также сообщать родственникам о своем походе в лес и примерном времени возвращения домой.

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