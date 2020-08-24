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Что изменится в российских школах с 1 сентября

10:40
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Коронавирус внес свои коррективы

Близится 1 сентября, и по всей России школьники вместе с родителями гадают, как будет организован учебный процесс в свете пандемии коронавируса. Учителя столичных и петербургских школ рассказали, какие изменения ждут учеников.
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Планируется, что начало уроков для учащихся разных классов будет в разное время, начиная с 08:15 и до 10:20. Таким образом руководство школ сможет избежать открытия вторых и даже третьих смен. При этом позже всего приходить на учебу будут ученики шестых и восьмых классов. Это объясняется тем, что дети их возраста могут добираться до школы самостоятельно, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников.

Столовую одновременно смогут посещать дети из нескольких классов с учетом соблюдения социальной дистанции, однако обеденные перерывы придется сильно сократить. Учителя надеются, что детям разрешат приносить еду с собой и есть прямо в учебном кабинете – это сильно упростит ситуацию, передает МК.

В случае плохого самочувствия ребенок сможет покинуть школу только в присутствии родителей, в противном случае здоровьем ученика займутся врачи скорой помощи.

"До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет диагностирован коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение", - рассказала завуч одной из школ Москвы.

При этом если COVID-19 диагностируют у педагога, то на карантин придется отправлять сразу несколько классов.

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