Из белорусского краша в охранники отца: как изменилась жизнь Коли Лукашенко

В прошлом году молодой человек покорил сердца миллионов

Коля Лукашенко является "крашем" для многих девушек – так сейчас принято называть объект обожания. По популярности сын президента Белоруссии проигрывает лишь британскому принцу Уильяму. И правда, в современном мире сложно найти настолько же популярного ребенка главы государства.

Мальчик, выросший без мамы, в один момент стал предметом обожания девочек-подростков всего постсоветского пространства. О Николае Лукашенко, 15-летнем сыне президента Белоруссии Александра Лукашенко, внезапно заговорили в прошлом году, когда всем стало ясно – Коля "расцвел", и перед камерами предстал высокий широкоплечий красавец.

Впервые Николай Лукашенко появился на публике в 2008 году, тогда мальчику было всего 4 года. До этого момента общественность не видела младшего сына белорусского президента и могла о нем лишь догадываться. Затем мальчик стал сопровождать отца практически на всех мероприятиях и даже летать с родителем в командировки. По словам президента, ему приходилось брать ребенка с собой иначе его не с кем было оставить.

"Сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Ни с кем, понимаете! Говорит: папа, я с тобой и все! Особенно когда взрослеть начал. Скоро четыре года. Такой смышленый парень! Я в вертолет — и он! Ну, мужик растет!" - объяснился Лукашенко в 2009 году.

"Батька" всея Белоруссии официально самый близкий родственник Коли, ведь кто является матерью мальчика до сих пор остается загадкой. Многие предполагают, что ей стала бывший лечащий врач Лукашенко Ирина Абельская, но официального подтверждения этому нет.

Несмотря на "звездный" статус и личное знакомство с самыми влиятельными людьми этого мира, непубличная жизнь Николая проходит как у обычного подростка за одним лишь исключением: ему нельзя заводить официальные аккаунты в соцсетях. Коля ходит в сельскую школу в Острошицком Городке, посещает тренировки по хоккею и выступает в школьном театре. Также девятиклассник играет на фортепиано и изучает иностранные языки.

Хотя сейчас имя Коли Лукашенко на слуху у многих, во время последнего появления на публике молодому и статному красавцу удалось затеряться среди охранников отца – Николая приняли за секьюрити. Сходство с охранниками подростку придал строгий костюм и солнцезащитные очки. Эта ситуация сразу же породила множество шуток в Интернете. А затем и вовсе Коля предстал перед поклонниками в стиле милитари – в Сети появилось видео, где молодой человек вместе с отцом прибыл в резиденцию президента на вертолете. Сын главы Белоруссии при этом был одет в военную форму, а в руке держал автомат.

Однако в почти моментальное перевоплощение белорусского "принца" верят далеко не все. К 15-и годам Николай Лукашенко успел обзавестись личными хейтерами. Как правило, это девушки немного старше его самого. В соцсетях они пишут, что не понимают общего "помешательства" на сыне президента и предполагают, что камеры показывают обществу специально нанятого актера, а "настоящий Коля сидит где-нибудь в бункере".

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