В Москве НКО получат гранты на проекты в социальной сфере

Грантовый фонд увеличен

В столице 1 сентября стартует отраслевой конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций "Москва - добрый город". Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Конкурс пройдет уже во второй раз, в этом году грантовый фонд увеличится - с 400 до 496 миллионов рублей.

"Мы понимаем, как важно оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. НКО играют важную роль в решении сложных социальных вопросов столицы, а город в свою очередь не оставляет без поддержки важные инициативы. Именно поэтому в этом году мы решили не только снова провести такой конкурс для НКО, но и увеличили его грантовый фонд", - отметила Ракова.



Заявку может подать некоммерческая организация, зарегистрированная на территории Москвы, старше одного года и организации, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, жителям старшего поколения, бездомным гражданам, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, трудным подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей. Прием заявок продлится до 30 сентября.

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