ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Водонаевой прокатился на БТР в свой день рождения

09:29
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Ему исполнилось 10 лет

38-летняя телеведущая Алена Водонаева оригинально поздравила сына с днем рождения. 
Водонаева призналась в бесплодии и рассказала об изнасиловании в 14 лет

"Вчера сделала сюрприз Богдану и привезла его кататься на БТР. Он до последней секунды не знал, куда мы едем. <…> Стреляли, гуляли, дышали свежим воздухом", - написала Водонаева в Instagram, опубликовав видео, на котором она стреляет из автомата. 

Ночевать они поехали в столичный отель, где мать и сын купались в бассейне и ели торт с изображением автомата. 

Стол им накрыли на крыше отеля, с которого открывается вид на здание ФСБ на Лубянской площади. "Завтрак с видом на ФСБ. Что может быть прекраснее", - сказала Алена Водонаева.

Богдан интересуется политикой, историей и военной техникой. По словам Водонаевой, мальчик мечтает встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алена Водонаева
Алена Водонаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.