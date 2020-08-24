Сын Водонаевой прокатился на БТР в свой день рождения

Ему исполнилось 10 лет

38-летняя телеведущая Алена Водонаева оригинально поздравила сына с днем рождения.

"Вчера сделала сюрприз Богдану и привезла его кататься на БТР. Он до последней секунды не знал, куда мы едем. <…> Стреляли, гуляли, дышали свежим воздухом", - написала Водонаева в Instagram, опубликовав видео, на котором она стреляет из автомата.

Ночевать они поехали в столичный отель, где мать и сын купались в бассейне и ели торт с изображением автомата.

Стол им накрыли на крыше отеля, с которого открывается вид на здание ФСБ на Лубянской площади. "Завтрак с видом на ФСБ. Что может быть прекраснее", - сказала Алена Водонаева.

Богдан интересуется политикой, историей и военной техникой. По словам Водонаевой, мальчик мечтает встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу.

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