Семья с детьми погибла в выгребной яме под Воронежем

Спасатели нашли тела 3 взрослых и 2 детей

Пять человек погибли после падения в выгребную яму в Воронежской области.

Трагедия произошла в совхозе Новоусманского района. Как сообщили в департаменте здравоохранения, сразу пять человек провалились в выгребную яму одного из частных домов. 52-летний мужчина пытался помочь провалившимся, но сам серьезно пострадал.

Прибывшие на место спасатели и медики констатировали смерть всех провалившихся в выгребную яму – это двое детей восьми и двух лет, 35-летняя женщина и двое мужчин 35 и 23 лет. Четверо из них являлись одной семьей, пишет "Интерфакс".

Пострадавшего госпитализировали в токсикологию областной клинической больницы №1 с отравлением метаном. Состояние мужчины тяжелое.

Как сообщают местные СМИ, погибшая семья была многодетной. У них остались еще двое детей.

Следователи начали проверку, прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". На место ЧП выехал исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления.

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