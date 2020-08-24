Россиянка купила виноград со скорпионом и попала в больницу

Ее жизнь вне опасности

Жительницу Казани доставили в токсикологическое отделение местной больницы с укусом скорпиона. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

"Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь", - сказали tatar-inform.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

Пострадавшая написала в соцсети, что она купила виноград в одном из магазинов Казани. "В кисти ветки почти незаметно, тихо и без движения сидел скорпион, которого заметить было невозможно, если не вглядеться. Он просто слился цветом", - сообщила женщина.

Она призвала граждан соблюдать осторожность при покупке фруктов и овощей. Судиться с магазином, откуда она принесла домой скорпиона, женщина не собирается.

"Как сказали мне вчера сразу несколько врачей: "Не увидели бы - сами не поверили", - написала пострадавшая.

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