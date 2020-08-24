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Более 900 пар планируют пожениться в День города в Москве

09:58
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Церемонии пройдут и в необычных местах столицы

В День города в Москве планируют пожениться более 900 пар. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

"Традиционно в столичных отделах ЗАГС кроме классического марша Мендельсона в честь дня рождения столицы по желанию молодоженов будет звучать гимн города. Также в некоторых отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетаний можно будет запечатлеть свой праздник и моментально распечатать памятные фотографии", - рассказали в пресс-службе.

Торжественные церемонии бракосочетания пройдут и на необычных площадках: в Московском планетарии, "Москвариуме", на стадионах "Спартак" и "Лужники" и в других знаковых местах столицы.

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