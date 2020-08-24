В Татарстане задержан спонсор и вербовщик "Исламского государства" (видео)

Мужчина отправлял россиян в Сирию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Татарстане участника "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.), который занимался финансированием террористов, вербовкой и переправкой россиян в Сирию.

Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Кроме Татарстана, у преступника также были связи в Дагестане и Тюменской области.

"Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию", - отметили в ФСБ.

У мужчины изъяли средства связи, банковские карты и другие материалы, подтверждающие его причастность к преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"