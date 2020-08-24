ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Татарстане задержан спонсор и вербовщик "Исламского государства" (видео)

10:23
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Мужчина отправлял россиян в Сирию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Татарстане участника "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.), который занимался финансированием террористов, вербовкой и переправкой россиян в Сирию.

Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Кроме Татарстана, у преступника также были связи в Дагестане и Тюменской области.

"Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию", - отметили в ФСБ.

У мужчины изъяли средства связи, банковские карты и другие материалы, подтверждающие его причастность к преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.