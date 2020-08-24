Сергунина: Проект "Навыки будущего" реализует более 200 идей москвичей

Некоторые уже реализованы

Более 200 идей участников краудсорсинг-проекта "Навыки будущего" реализуют в столице. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Некоторые из них уже реализованы. Например, по пожеланиям москвичей в молодежную образовательную программу "Бизнес-уик-энд" добавили тему бизнес-планирования", - отметила она.

Всего к краудсорсинг-проекту присоединились более 15 тысяч человек. Они предложили свыше 2 тысяч идей по шести направлениям: "Навыки будущего", "Работа детских технопарков", "Поддержка детских технопарков", "Компании - участники акции "День без турникетов", "Обучение на бизнес-уик-эндах" и "Информирование жителей о предпринимательстве".

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, все проекты направлены на помощь горожанам в их самореализации, личностном и профессиональном росте и .

С июля жители Москвы могут самостоятельно присылать фотографии реализованных городом идей в раздел "Идеи жителей реализованы городом" на сайте crowd.mos.ru. На странице уже опубликованы 75 фотографий, сделанных москвичами по итогам завершившихся проектов. Самые популярные проекты среди участников, приславших фото, - "Московские библиотеки", "Московские поликлиники" и "Экологическая стратегия Москвы".

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