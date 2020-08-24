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Исхаков пошутил об отсутствии брачного контракта с Гагариной

10:25
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Он сфотографировался в убогой обстановке

Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал снимок из фотостудии, где одно из помещений стилизовано под комнату из советского дома. 
Полина Гагарина задолжала за "коммуналку"

Исхаков позирует на койке с продавленным матрасом. Вокруг него - облупленная штукатурка, ковер на стене, допотопный телевизор.

"Надо было заключать брачный контракт", - пошутил фотограф, который недавно расстался с певицей Полиной Гагариной. 

Недавно Гагарина призналась, что не заключала с супругом брачного договора. Для этого она недостаточно прагматична, объяснила звезда. 

Подписчики фотографа оценили его юмор. 

- Когда съехал от Полины, - пишут в комментариях. 

- Жизнь без Полины - она такая. 

- Дмитрий, чувство юмора у Вас просто!.. 

- Так вот куда тебя Полина выселила. 

- Это камера СИЗО. 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

После расставания Исхаков продолжает общаться с певицей и детьми. Бывшие возлюбленные не дают официальных комментариев о разводе.  

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