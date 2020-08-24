Суд по делу Ефремова отложили на неделю

Актер в течение пяти рабочих дней должен найти себе нового адвоката

Этим утром в Пресненский суд Москвы в очередной раз прибыл Михаил Ефремов. Он проходит по делу о ДТП, в результате которого погиб человек. На прошлом заседании артист неожиданно отказался от услуг своих адвокатов.

Сегодня состоялось одно из самых коротких заседаний по делу Михаила Ефремова. Продолжалось оно всего несколько минут и проходило по традиции без телекамер.

Актер прибыл в зал на машине службы исполнения наказаний вовремя. Дежурная процедура. Настоящую конспирацию устроил адвокат потерпевших. Из иномарки Александра Добровинского вышел молодой человек, сказал, что сегодня он участвует в заседании. И пока журналисты отвлеклись на этого мужчину, сам Добровинский с противоположной стороны забежал в здание суда.

В пятницу обвиняемый неожиданно отказался от защитника Эльмана Пашаева, объяснив это тем, что суд не воспринимает всерьез его заявления. Ефремов в течение пяти рабочих дней должен найти себе нового адвоката. На сегодня этого не случилось. На заседании обвиняемый заявил следующее: "В связи с состоянием опьянения, я помню события того вечера слишком фрагментарно. Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье. Прошу суд дать мне ещё пять дней для поиска нового адвоката, а пока использовать это время для биологической экспертизы по моему делу".

У суда сегодня многочисленная группа поддержки Ефремова. Мы уже слышали споры сочувствующих и тех, кто считает, что он виновен.

- Сажайте в тюрьму его, сажайте! Видите, как за бабки все работают? - Ефремов будет освобождён! Ефремов будет освобождён в зале суда! Позор провокатору! Ефремов невиновен!

Но самым громким - в прямом и переносном смысле - стало выступление Никиты Джигурды.

"Цифровой видеофайл лишён признаков достоверности, смонтирован из исходного видеофайла, снятого на смартфон и имеет многочисленные признаки монтажа. Гражданин Александр Добровинский, как я его называю Паниковский, он мошенник, который вбросил фейк в СМИ, и я подаю на него в суд", - заявил он.

Ранее в суде уже выступили потерпевшие. Трое из них - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль, подтвердив позицию, что никакой компенсации от актера не примут. В то же время старший сын погибшего заявил иск на 7,5 миллиона рублей и потребовал максимально строгого для актера наказания. Как стало известно на заседании в пятницу, Ефремов перевел каждому из четырех потерпевших по 200 тысяч рублей. Многие свидетели подтвердили, что Ефремов после столкновения находился в машине один, был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте. И только один плоховидящий свидетель защиты заявил, что актера не было за рулем в момент ДТП. Защита обещала ещё одного свидетеля с такими же показаниями. Проблема в том, что этот человек находится в Краснодарском крае, не едет в Москву, потому что боится. Линия защиты строится на том, что автомобилем управлял другой известный человек, имя которого пока не разглашается. Сам Ефремов вину не признаёт.

Новому адвокату предстоит ознакомиться с материалами делами. Суд отложен до 31 августа.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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