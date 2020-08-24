Лукашенко потребовал уволить поддержавших протесты учителей

С инакомыслящими президент пообещал "разобраться"

Минск направил Литве ноту из-за попытки нарушения воздушного пространства страны. Об инциденте сообщило Минобороны Белоруссии. В сторону республике была запущена летающая конструкция с антигосударственной символикой. В воскресенье митинги оппозиции прошли без задержаний. А попытки приблизиться ко Дворцу независимости были пресечены.

"Светлана Тихановская - президент Белоруссии", "Лукашенко должен уйти", "Милиция перейти на сторону народа, а заводы и фабрики продолжать забастовки": по итогам воскресных протестных акций, требования оппозиции не изменились. Конкретики и предложений политических реформ не добавилось, но, судя по всему, с подачи белорусской флейтистки и по совместительству представителя штаба Тихановской и члена так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой появился новый лозунг.

"Мы все должны писать, выходить, говорить, стоять, жаловаться, отказываться от сотрудничества, бойкотировать, не соглашаться и долбить! Долбить! Долбить!! Долбить!!!" – заявила она.

Накануне в Минске оппозиция прошла по центру города. При этом в оцеплениях вместе с милицией были замечены и регулярные войска, который, в частности, взяли в кольцо обелиск "Минск-город-герой". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин позже лично выступил по телевидению и объяснил появление солдат в столице.

"Мы не можем сегодня смотреть как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаю: в случае нарушения, в случае нарушения порядка в этих священных местах, вы будете иметь дело не с милицией, а с армией", - предупредил он.

Министр обороны Белоруссии, видимо, имел в виду, что флаг, под которым на улицы сейчас выходят люди, во время Великой Отечественной войны использовали, в том числе, белорусские коллаборационисты. Конечная точка маршрута у протестующих была на площади у Дворца Независимости - резиденции Александра Лукашенко.

По окончании акции оппозиции Лукашенко лично поблагодарил силовиков за службу. Акции солидарности белорусской оппозиции состоялись в соседних государствах. В стране, где майдан уже победил, митингующие прошли маршем по центру Киева до Площади независимости. На литовско-белорусскую границу, чтобы поучаствовать в акции поддержки, приехал лично президент Литвы Гитанас Науседа. Именно в Вильнюсе сейчас находится Светлана Тихановская. Сегодня запланирована её встреча с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. По итогам беседы ожидаются новые заявления и планы на предстоящие протесты.

Тем временем Александр Лукашенко провел встречу с и.о. министра образования Белоруссии. Он потребовал уволить педагогов, которые поддержали протесты. По словам Лукашенко, если учителя не хотят следователь государственной идеологии, они в школе работать не должны.

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

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