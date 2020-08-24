В Черногории верующие вышли на митинги в защиту церкви

Негодование народа вызвал закон, разрешающий изъятие церковной собственности

Массовые митинги верующих прошли в городах Черногории. В преддверии назначенных на ближайшее воскресенье парламентских выборов люди вышли на улицы выразить поддержку Сербской Православной Церкви и оппозиционной коалиции.

Самую большую колонну протестующих, шедших из города Никшич в Подгорицу, пыталась остановить полиция, передает "ТВ Центр". Однако после многочасового противостояния участников акции пропустили в столицу. Главный митинг прошёл на площади перед кафедральным собором. Негодование верующих вызывает принятый под давлением президента Мило Джукановича закон о свободе вероисповедания, разрешающий изъятие церковной собственности. И проект создания по украинской модели так называемой "национальной церкви", независимой от традиционной сербской.

В своей речи перед собравшимися лидер оппозиции Здравко Кривокапич пообещал в случае парламентской победы защитить церковь от притеснения, восстановить "братские" отношения с Сербией и Россией. На выборах оппозиционные партии Черногории выступят единым списком. По опросам, за них готовы отдать голоса две трети избирателей.

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