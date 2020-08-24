Опубликовано видео спецоперации ФСБ в Ингушетии

Два сотрудника силовых структур получили ранения

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеокадры спецоперации в Ингушетии. В воскресенье в Сунженском районе сотрудники ФСБ ликвидировали трёх боевиков.

Силовики блокировали частный дом, где укрывались сторонники запрещённой в России террористической организации “Исламское государство”. В районе ввели режим КТО. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ радикалы открыли огонь. В ходе перестрелки террористы были уничтожены.

Два сотрудника силовых структур получили ранения. Их жизни вне опасности. Никто из гражданского населения не пострадал. В доме террористов нашли автоматы, пистолеты, большое количество боеприпасов и самодельные взрывные устройства.

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