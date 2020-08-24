Правительство расширяет возможности использования средств соцконтракта

Теперь их можно будет направить на решение текущих проблем, например, на покупку школьной формы

К сентябрю необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий для достижения национальных целей на период до 2030 года. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин. Глава правительства поручил держать работу на особом контроле. Все изменения, внесённые в единый план, должны соответствовать целям, которые поставил президент.

Как сообщает "ТВ Центр", к началу нового учебного года правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам - на уровне 3% годовых. Льготный период после окончания учёбы и срок погашения кредитов увеличили. Как отметил Мишустин, выпускникам будет проще устроиться на работу, не испытывая чрезмерной финансовой нагрузки. Изменения коснутся и социальных контрактов.

"Правительство расширяет возможности использования средств социального контракта. Теперь при необходимости их можно будет направить на решение текущих проблем, например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно необходимых трат. Мы также упростили правила трудоустройства для граждан - теперь они могут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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