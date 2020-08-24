Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже: задержаны 150 человек

Французская команда проиграла мюнхенской "Баварии"

Уличные погромы и столкновения с полицией. В центре Парижа футбольные болельщики массовыми беспорядками ответили на неудачное выступление любимой команды. В финале Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" со счётом 0:1 проиграл мюнхенской "Баварии". Задержаны 150 человек.

Взрывы петард и гул полицейских сирен - саундтрек этой ночи в Париже. На улицах столицы Пятой республики творится настоящий хаос и вакханалия. Разгромленные витрины, выбитые стёкла и сожжённые автомобили: так сотни французов решили продемонстрировать своё недовольство и обиду.

Так сильно болельщиков расстроил прошедший накануне матч финала Лиги чемпионов. Французский ПСЖ минимально проиграл мюнхенской Баварии. Обиднее всего то, что единственный гол за немцев забил как раз бывший воспитанник парижан Кингсли Коман. Сама встреча двух сильнейших команд проходила в Лиссабоне без зрителей, таковы новые правила во времена продолжающейся пандемии. Впрочем, в Париже фанатам всё же пошли навстречу и даже устроили просмотр игры на домашнем стадионе любимой команды. Такой подарок разгорячённая толпа не оценила. Сначала фанаты разгуливали по Елисейским полям, выкрикивая кричалки и размахивая файерами, затем, чувствуя безнаказанность, пошли дальше. Под народный гнев фанатов попали и машины правоохранителей. Впрочем, как только протестующие увидели спецназ, сразу кинулись врассыпную. Чтобы как-то успокоить толпу и разогнать загулявших фанатов по домам, полицейские применили слезоточивый газ. Ответом стал запуск пиротехники.

В ходе беспорядков этой ночью парижская полиция задержала около 150 человек. Это данные, которые ведомство публикует в своих официальных соцсетях.

Бессонная ночь была сегодня и у жителей Мюнхена, но на контрасте с расстроенными французами немцы праздновали успех. Фанаты "Баварии" вышли на улицы сразу после финального свистка под нескончаемый поток автомобильных клаксонов и громкие кричалки. Мюнхенский клуб стал обладателем престижной награды в мире футбола в шестой раз в своей истории.

Александра Сергомасова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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