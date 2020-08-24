В России за сутки выявили 4744 заболевших коронавирусом

Вылечились 2456 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 4744 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 961493.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 625. В Подмосковье заболел еще 148 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 65 человек с коронавирусом. Из них 10 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16448 человек.

Вылечились от коронавируса 2456 человек, в том числе в Москве - 863. Общее число выздоровевших достигло 773095.

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