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Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не менять

11:10
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Изменение некоторых параметров может сильно навредить работе устройства

Самостоятельно менять настройки смартфона следует крайне аккуратно, считает эксперт Станислав Косарев. Он предупредил, что изменение некоторых параметров может привести к серьезным сбоям в работе гаджета.

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К примеру, если случайно поменять настройки SIM-карты, то на выходе можно получить сбой сети и интернета, что выльется в проблемы со связью. "Сломать что-то в телефоне, открыв настройки, – нельзя, но подпортить качество его работы возможно", - предостерег Косарев.

Он рекомендовал обратиться к специалистам, если нет полной уверенности в правильности своих действий, передает агентство "Прайм". Осторожность следует проявлять не только в работе с параметрами SIM-карты, но и при подключении подписок и платных услуг.

"То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом", - добавил эксперт.

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