Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не менять

Изменение некоторых параметров может сильно навредить работе устройства

Самостоятельно менять настройки смартфона следует крайне аккуратно, считает эксперт Станислав Косарев. Он предупредил, что изменение некоторых параметров может привести к серьезным сбоям в работе гаджета.

К примеру, если случайно поменять настройки SIM-карты, то на выходе можно получить сбой сети и интернета, что выльется в проблемы со связью. "Сломать что-то в телефоне, открыв настройки, – нельзя, но подпортить качество его работы возможно", - предостерег Косарев.

Он рекомендовал обратиться к специалистам, если нет полной уверенности в правильности своих действий, передает агентство "Прайм". Осторожность следует проявлять не только в работе с параметрами SIM-карты, но и при подключении подписок и платных услуг.

"То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом", - добавил эксперт.

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