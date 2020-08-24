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Пьяного девятилетнего мальчика нашли на улице в Санкт-Петербурге

11:04
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Ребенок в тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства, при которых девятилетний мальчик оказался пьяным на улице без взрослых.

Ребенка обнаружили прохожие возле дома на Петергофском шоссе 22 августа. Мальчик-инвалид лежал на асфальте в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту задержана 26-летняя мать ребенка. Женщина нигде не работает. Она рассказала, что с пятницы была со своим 35-летнем гражданским мужем на садовом участке своего дома. Там они употребляли спиртные напитки и наркотики, пишет "Фонтанка".

Затем женщина с малолетней дочерью уехали, а мальчика она оставила в инвалидной коляске без присмотра. На следующее утро сожитель пришел домой один, и женщина почувствовала что-то неладное. Приехав на садоводство, она узнала, что ребенок в больнице, уточняет "Пятый канал".

Мать и ее сожителя доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока что на горе-родителей составили административные протоколы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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