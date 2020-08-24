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"Руки-базуки" назвал Ефремова Иудой

11:12
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Блогер выступает за строгое наказание для актера

Блогер Кирилл "Руки-базуки" Терешин, получивший известность благодаря экспериментам с синтолом, высказал свое мнение о судебном разбирательстве с участием актера Михаила Ефремова.

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Терешин приехал к зданию пресненского суда, где проходит заседание по делу актера. Ефремова обвиняют в вождении автомобиля в пьяном виде, что привело к смертельному ДТП на Садовом кольце. Блогер призвал приговорить актера к тюремному заключению и назвал Ефремова Иудой, передает РЕН ТВ.

"Ефремов виновен, Ефремов убийца, мы требует справедливости, это иуда, посадите его в тюрьму!" - заявил скандально известный фрик.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. В последствии Ефремов принял решение отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева и решил найти другого защитника.

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