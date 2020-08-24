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Парфюмер научила подбирать аромат духов

11:38
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Чем мужские ароматы отличаются от женских и зачем нюхать кофейные зерна

С выбором парфюма связано множество заблуждений и мифов, развеять их решила парфюмер Вероника Бруховецкая. Она рассказала, как подобрать идеальный аромат и при этом не попасться на хитрости маркетологов.

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Эксперт рекомендовала при выборе запаха ориентироваться в первую очередь не на бренд, советы знакомых и модные тенденции, а на личные предпочтения. Она подчеркнула, что в вопросе подбора духов не работает привычное правило "чем дороже, тем лучше". Порой можно найти и бюджетные ароматы с качественным составом. Особенно это касается продукции фирм, только осваивающих рынок.

Также не стоит акцентировать внимание на том, для кого предназначен понравившийся парфюм: для мужчин или женщин. "Не существует деления ароматов по гендерному типу, мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов", - объяснила Бруховецкая. Специалист посоветовала отбросить гендерные предрассудки и использовать самый приятный для себя аромат.

Парфюмер добавила, что нюхать зерна кофе при выборе духов вовсе необязательно – это не помогает "освежить" рецепторы, а действует с точностью до наоборот. "Кофе не освежает рецепторы, более того, является очень сильным раздражающим фактором для мозга. Если вы познакомитесь с десятком ароматов, и дальше вам дадут кофе, после этого вы совсем ничего не будете понимать. Рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух. Других факторов не существует", - передает Радио Sputnik слова эксперта.

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