В России отреагировали на высылку дипломата из Австрии

В нашем посольстве решение назвали безосновательным и ущербным для отношений

Австрия высылает российского дипломата. Он должен покинуть страну до 1 сентября. Информацию уже подтвердили в Министерстве иностранных дел республики. Однако подробности не разглашаются.

В нашем посольстве решение назвали безосновательным и ущербным для конструктивных двусторонних отношений. И предупредили о возможных зеркальных мерах, передает "ТВ Центр". В комитетах Госдумы и Совета Федерации по международным делам выразили надежду на то, что недружественный шаг со стороны Вены - недоразумение. Однако обратили внимание на то, что высылка российских дипломатов стала слишком частой практикой со стороны европейских партнёров.

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