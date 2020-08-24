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Центр Чумакова подал заявку на испытания вакцины от коронавируса

12:15
  • понедельник
  • 24 августа 2020

В испытаниях примут участие более трех тысяч человек

Заявку на доклинические испытания вакцины от коронавируса подал еще один российский научный центр - имени Чумакова. Предварительные исследование доказали: препарат формирует стойкий иммунитет к инфекции.

Новые испытания пройдут в октябре, передает "ТВ Центр". В них примут участие более трех тысяч человек. В случае успеха, запустить массовое производство этой вакцины от COVID-19 можно будет еще до нового года.

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