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Камилла Паркер-Боулз дала Меган Маркл ценнейший совет, но та проигнорировала его

11:46
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Герцогиня сильно пострадала из-за своего упрямства

Вторая супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз хотела помочь Меган Маркл влиться в королевскую семьи и научить ее не реагировать на нападки прессы.
Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала

Герцогиня Корнуольская пригласила избранницу принца Гарри на частный обед, где рассказала о том, как с ней обращались журналисты после смерти принцессы Дианы и как она справилась с их давлением, выйдя замуж за Чарльза. 

Камилла посоветовала Меган сосредоточиться на плюсах своей новой жизни в королевской семье и перестать давать негативные поводы для СМИ.

Герцогиня Сассекская поблагодарила супругу принца Чарльза за совет. Однако спустя время стало понятно, что Меган проигнорировала наставление Камиллы и уже несколько раз вступила в открытый конфликт с журналистами, пишет издание "ОК".

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