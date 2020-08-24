Поклонники раскритиковали Ляйсан Утяшеву за слишком жесткую диету

Некоторые сочли, что спортсменка бросается в крайности

Ляйсян Утяшева поделилась с поклонниками своим рецептом стройности. Мастер спорта по художественной гимнастике рассказала о диете, направленной на детоксикацию организма. Спортсменка подчеркнула, что в жару такой режим питания переносится гораздо легче, а потому проще всего устраивать "разгрузку" именно летом.

Утяшева призналась, что питается по принципу интервального голодания, перед каждым приемом пищи выпивает стакан воды, а по утрам 20 минут уделяет бегу. В качестве завтрака гимнастка выбирает ягоды и фрукты, которые могут быть в виде салата или смузи. На обед спортсменка предпочитает запеченные морепродукты или филе индейки или курицы с гарниром из свежих овощей. От ужина Утяшева предпочитает отказываться, вместо него в меню гимнастки стакан воды.

Спортсменка добавила, что не ест после восьми вечера, ложится спать до полуночи вместе с детьми и не употребляет кофе, молочные коктейли и сладкие газированные напитки.

Подписчики Утяшевой сочли диету знаменитости слишком строгой. Некоторые отметили, что подобный режим питания может себе позволить только абсолютно здоровый человек. "Ляйсан, вы уж извините, вы морите себя голодом. Вы такая уже до безобразия худая", - написала одна из комментаторов.

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