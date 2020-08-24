ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России снизят ставку по образовательным кредитам

12:21
  • понедельник
  • 24 августа 2020

А срок погашения займа увеличат

Правительство ввело льготные условия выдачи кредитов на образование.

Ставка составит 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В свою очередь, срок погашения займа будет увеличен до 15 лет, передает ТАСС.

"Чтобы сделать условия более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на льготной основе на уровне 3% годовых", - сообщил глава кабмина.

До текущего момента условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими.

Кроме того, Мишустин распорядился увеличить льготный период кредитования после окончания учебы с трех до девяти месяцев, чтобы дать выпускнику возможность трудоустроиться и пройти испытательный срок, не испытывая чрезмерной финансовой нагрузки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Студенты
Студенты
Студент
Студент
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.