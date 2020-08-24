В России снизят ставку по образовательным кредитам

А срок погашения займа увеличат

Правительство ввело льготные условия выдачи кредитов на образование.

Ставка составит 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В свою очередь, срок погашения займа будет увеличен до 15 лет, передает ТАСС.

"Чтобы сделать условия более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на льготной основе на уровне 3% годовых", - сообщил глава кабмина.

До текущего момента условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими.

Кроме того, Мишустин распорядился увеличить льготный период кредитования после окончания учебы с трех до девяти месяцев, чтобы дать выпускнику возможность трудоустроиться и пройти испытательный срок, не испытывая чрезмерной финансовой нагрузки.

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