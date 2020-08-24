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Поклонники начали переживать за отношения Тимати и Решетовой

12:38
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Рэпер и его возлюбленная намекнули о размолвке

Рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова провели отпуск раздельно, причем музыкант отправился в Грецию с мамой, бывшей пассией Аленой Шишковой и их общей дочерью Алисой. Модель в это время проводила досуг с отцом музыканта Ильдаром Юнусовым.

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Также пара опубликовала в Instagram схожие посты с цитатой из песни группы Каста "Ревность". "А ведь не так сильно сейчас, — отвечаю шепотом. — В прошлый раз вы помните? Все приходит с опытом", - написал рэпер, затем фотографию с этим же текстом опубликовала и Решетова. Поклонники знаменитостей быстро сделали выводы. Что размолвка действительно была, и причиной стала ревность.

В отдыхе без любимого модель нашла и положительные моменты. Решетова рассказала подписчикам о том, что считает такой досуг "интересным опытом", а также возможностью действительно отдохнуть и найти внутренний покой.

"Мне давно не было так спокойно и гармонично внутри себя. Вот, что есть настоящий продолжительный отпуск. Постараюсь сохранить это состояние и по приезде", - ощущениями девушка.

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