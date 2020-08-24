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Самойлова поделилась снимком с розовыми волосами

12:31
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Она рассказала о своей мечте

Модель и блогер Оксана Самойлова часто задумывается о смене имиджа. То она хочет стать блондинкой, то мечтает о розовых волосах. Однако экспериментировать со своей внешностью красавица не торопится, ограничиваясь примеркой париков. 
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Самойлова опубликовала в Instagram фото с розовыми волосами. По словам модели, она мечтает именно о таком цвете. Когда-нибудь она обязательно перекрасится, пообещала мать четырех детей. 

Правда, есть одно "но". Такая смена имиджа может навредить волосам знаменитости.

"Эх мечта, мечта! Представляете, что будет со своими волосами, если я их осветлю и покрашу в розовый? Их, наверное, восстанавливать придется лет 10, а то и до старости вообще", - сказала Оксана Самойлова. 

- Одна я не понимаю этот тренд на розовые волосы? - пишут в комментариях. 

- Цвет нереально красивый, и вам Оксана очень идет. 

- Если хочется, то нужно исполнить! 

- Свой лучше. 

- Покрась. Другой жизни не будет.  

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