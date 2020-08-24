Московские школы не будут переводить на дистанционное обучение

С 1 сентября они заработают в очном режиме

Московские власти не планируют переводить столичные школы на дистанционное обучение. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

"Ни вообще, ни по отдельным урокам. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная", - сказала она.

По словам Раковой, с 1 сентября школы начнут работу в очном режиме. В учебных заведениях будут созданы условия, чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались между собой. Для этого школы смогут самостоятельно изменять график начала уроков, а также использовать дополнительные входы в здания. Из-за этого изменится и время перемен – у каждого класса оно будет своё.

До начала учебного года всех работников сферы образования проверят на коронавирус, в том числе охранников и сотрудников клининговых компаний. Тестирование затронет порядка 180 тысяч человек, добавила Ракова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября в школах Москвы не будет общих линеек. За каждым классом будет закреплен кабинет либо на один день, либо на постоянной основе, чтобы дети не перемещались по школе. Исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование, например, физика, химия, технология или физкультура.

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