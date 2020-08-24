Песков воздержался от комментариев о Лукашенко с автоматом

Накануне президент Белоруссии появился на людях в бронежилете и с оружием

В Кремле отказались комментировать вчерашнее появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Николая в Минске с автоматом в руке.

"Я не буду отвечать на ваш вопрос", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов. (Цитата по РИА Новости).

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лукашенко и его 15-летний сын Николай вышли из вертолета к резиденции в Минске с автоматами и бронежилетами. Зачем президент страны так поступил, неизвестно. Стоит отметить, что оружие было без обоймы.

В Белоруссии 16-й день не утихают протесты, связанные с прошедшими 9 августа президентскими выборами. Многие белорусы оказались не довольны победой действующего главы государства.

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