Добровинский заявил о "сверхинтересной" информации по делу Ефремова

Адвокат не стал раскрывать все карты

Адвокат Александр Добровинский заявил, что смог получить новую информацию по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Защитник потерпевшей стороны назвал появившиеся сведения "сверхинтересными" и "сверхнужными". Озвучить их он пообещал на следующем заседании суда, передает РЕН ТВ.

"Мы получили новую информацию, очень важную для нас. Все узнаете, когда снова начнется суд. Все хорошо для наших доверителей. Информация сверхнужная и сверхинтересная", - сказал Добровинский.

Ближайшее судебное заседание состоит в конце апреля. Его пришлось перенести из-за того, что Ефремов принял решение отказаться от услуг своего защитника Эльмана Пашаева. Нового адвоката актер найти пока не успел.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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