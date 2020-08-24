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Добровинский заявил о "сверхинтересной" информации по делу Ефремова

13:01
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Адвокат не стал раскрывать все карты

Адвокат Александр Добровинский заявил, что смог получить новую информацию по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Защитник потерпевшей стороны назвал появившиеся сведения "сверхинтересными" и "сверхнужными". Озвучить их он пообещал на следующем заседании суда, передает РЕН ТВ.

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"Мы получили новую информацию, очень важную для нас. Все узнаете, когда снова начнется суд. Все хорошо для наших доверителей. Информация сверхнужная и сверхинтересная", - сказал Добровинский.

Ближайшее судебное заседание состоит в конце апреля. Его пришлось перенести из-за того, что Ефремов принял решение отказаться от услуг своего защитника Эльмана Пашаева. Нового адвоката актер найти пока не успел.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

 

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