Песков рассказал, как Кремль относится к белорусским оппозиционерам

Сейчас Москва не намерена налаживать контакты с оппозицией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что в Кремле лучше относятся к политикам из Белоруссии, которые выступают за сотрудничество с Россией, чем к тем, кто против этого.

Представитель Кремля рассказал, что в настоящее время в планах Москвы нет стремления наладить контакты с белорусской оппозицией. "Пока четких каких-то сигналов в отношении России не озвучивалось. Но в любом случае какое-то установление контактов, оно бы и шло в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии", - заявил Песков. Он отметил, что оппозиционеры активно общаются со СМИ и высказывают свою позицию.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Кремль не в состоянии оказывать влияние на "политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей". Песков добавил, что не считает, будто бы оппозиция Белоруссии действует в антироссийском ключе, передает РИА Новости. По его словам, большинство жителей обеих стран поддерживают двустороннее сотрудничество.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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