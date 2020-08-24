ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак и Виторган отказались снимать сына в рекламе

13:13
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Малыш мог бы стать миллионером

Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак решили пощадить психику трехлетнего сына и не снимать его в рекламе. 
Собчак показала видео с сыном на борту частного самолета

Виторган опубликовал в Instagram новый снимок Платона, сделанный, вероятно, на детской площадке. Мальчик растет обаятельным, смышленым и весьма фотогеничным. В комментариях к фото написали, что где-нибудь в США малыш мог бы сниматься в рекламе и приносить родителям солидный доход. 

"Так он и здесь бы снимался, если бы родители дали, - написал Максим Виторган, обращаясь к своему знакомому. - А ты не знаешь, что ли, историю про рекламный контракт (не буду говорить название) на 16 лет и миллионы$?" Актер пообещал при случае рассказать эту историю.

Затем к разговору подключилась Ксения Собчак, которая высказать категорически против участия детей в рекламных проектах. "Мне не кажется, что это хорошо для детской психики", - написала телеведущая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свет.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак жили в браке с 2013 по 2019 год. Платон родился в 2016 году. Он живет то с мамой, то с папой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ксения Собчак и Максим Виторган
Ксения Собчак и Максим Виторган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.