Собчак и Виторган отказались снимать сына в рекламе

Малыш мог бы стать миллионером

Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак решили пощадить психику трехлетнего сына и не снимать его в рекламе.

Виторган опубликовал в Instagram новый снимок Платона, сделанный, вероятно, на детской площадке. Мальчик растет обаятельным, смышленым и весьма фотогеничным. В комментариях к фото написали, что где-нибудь в США малыш мог бы сниматься в рекламе и приносить родителям солидный доход.

"Так он и здесь бы снимался, если бы родители дали, - написал Максим Виторган, обращаясь к своему знакомому. - А ты не знаешь, что ли, историю про рекламный контракт (не буду говорить название) на 16 лет и миллионы$?" Актер пообещал при случае рассказать эту историю.

Затем к разговору подключилась Ксения Собчак, которая высказать категорически против участия детей в рекламных проектах. "Мне не кажется, что это хорошо для детской психики", - написала телеведущая.

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак жили в браке с 2013 по 2019 год. Платон родился в 2016 году. Он живет то с мамой, то с папой.

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