Врач пригрозил блогерам вторым подбородком

Пластический хирург рассказал об изменениях во внешности у любителей соцсетей

Блогеры и люди, много времени проводящие со смартфоном в руках, обречены на специфические изменения во внешности, рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. Он предупредил, что поза с постоянно наклоненной головой приводит к появлению второго подбородка в раннем возрасте.

Помимо известных проблем, среди которых ухудшение зрения, мышечной системы и общего состояния организма, постоянный контакт с гаджетами становится причиной изменения формы лица. При пользовании смартфоном большинство людей опускает голову вперед, что сказывается даже на облике молодых и стройных людей, передает Радио Sputnik.

"Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становится глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет", - предупредил пластический хирург.

Специалист добавил, что подобный дефект внешности можно устранить при помощи гимнастики для повышения тонуса мышц, а также сокращения жировой ткани на шее.

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