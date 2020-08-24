В Сирии устраняют последствия теракта на газопроводе

Ранее из-за взрыва по всей стране отключилось электроснабжение

Блэкаут в Сирии. Мощный взрыв на газопроводе под Дамаском привёл к отключению электричества на всей территории Арабской республики. В результате ЧП из строя вышли три подстанции. Как сообщают местные власти, взрыв произошёл не случайно, а был спланированным террористическим актом.

По всей стране отключилось электроснабжение. Погасло освещение, остановились производства. Как вскоре выяснилось, причиной стал взрыв на магистральном газопроводе между городами Адра и Думейра в провинции Дамаск.

В результате взрыва магистрального газопровода образовалась воронка глубиной не менее 5 метров. В диаметре около 20 метров, а в радиусе около 200 метров сгорели трава и деревья. Также пострадали и дома рядом. Сейчас их до сих пор тушат.

Прекратилась подача газа к трем крупнейшим ТЭЦ Сирии, которые снабжают электроэнергией большую часть страны. Через несколько часов энергоснабжение удалось частично восстановить по временной схеме.

Как рассказывают очевидцы, огненный столб взметнулся над землей около половины четвертого утра. Незамедлительно на место происшествия прибыли пожарные. После того как подачу газа перекрыли, тушение продолжалось до семи часов. После изучения повреждений на газопроводе, появилась предварительная версия - теракт.

"Причина этого взрыва - по площади пожара и по повреждениям - мы можем предположить, что это был теракт. Потому что в прошлом уже был опыт, что диверсанты устраивали подрывы на газовых месторождениях и линиях. Поэтому предполагаем, что был теракт, но окончательную версию ждем", - сообщил Али Ганем, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Сейчас к месту взрыва уже начали подвозить специальную технику. Труба газопровода уничтожена на протяжении примерно пяти метров. Специалисты рассчитывают, что устранить повреждение удастся уже сегодня.

Хотя не исключено, что на других участках трубы под землей могут быть скрытые трещины. Для полного обследования потребуется время. Контроль за проведением работ осуществляет Российский центр по примирению враждующих сторон.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Провинция Дамаск, Сирия.

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