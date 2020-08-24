Путин сообщил о снижении численности населения России

Президент заявил об этом на встрече с главой Ростовской области

Социально-экономическую ситуацию в Ростовской области обсудил сегодня Владимир Путин с губернатором региона Василием Голубевым. Президент провел видеоконференцию из своей резиденции в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

Говорили о жилищном строительстве, поддержке молодых семей и бизнеса, развитии социальной инфраструктуры и состоянии промышленности, а также о сельском хозяйстве. Почти 12 миллионов тонн зерна уже собрали. По словам Василия Голубева, настолько высокое качество урожая не фиксировали никогда. Владимир Путин поддержал инициативу губернатора наградить аграриев, которые достигли таких результатов. В ходе встречи обсудили и демографическую ситуацию в Ростовской области.

"Вы человек очень опытный, знаете, мы последнее время, последние годы большое внимание обращаем на проблемы демографии. К сожалению, после определённого подъёма, здесь мы отмечали положительные тенденции, в связи с целым рядом, в том числе и объективных обстоятельств, у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения. Но в Ростовской области, несмотря на то, что это южный, благоприятный климатически регион, сокращение происходит даже в большем объёме, чем в среднем по стране", - заявил президент России Владимир Путин.

"Да, это правда, Владимир Владимирович. Это правда. Может быть, как я иногда говорю, самый важный показатель для руководителя – создать условия, чтобы население росло. С одной стороны, мы, мне кажется, результативно стимулируем наши молодые семьи. У нас заметно выросло количество многодетных семей, практически на 60 процентов за последние годы. Но, с другой стороны, эта тенденция действительно присутствует. Нам предстоит продолжать эту работу. Даже создавая привлекательные какие-то моменты для того, чтобы не только рождаемость росла, конечно, сокращалась смертность, но в то же время [необходимо] создавать условия для тех, кто может или готов приезжать жить в Ростовскую область", - ответил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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