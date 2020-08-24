Доктор Клоун: как смех помогает тяжелобольным детям

Стать частью команды сможет не каждый

Вот уже более десяти лет фонд "Доктор клоун" помогает тяжелобольным детям своими выступлениями и играми. Благодаря работе его команды маленькие пациенты снова начинают есть, соглашаются на неприятные процедуры, выходят из депрессии. Стать частью творческого коллектива хотят многие, но одного желания часто бывает недостаточно.

Этот кастинг временами похож то на актёрский, то на режиссёрский. Никакого намёка на весёлую анимацию. Одно дело - мгновенно самому среагировать на задание жюри, другое - заставить совершенно незнакомых людей стать единым целым.

Стать доктором Клоуном с каждым годом мечтают всё больше людей. В этой группе - воспитатель детского сада, бизнес-аналитик, юрист и профессиональная актриса. У Кати Васильевой через пару часов спектакль в театре "Модернъ", а она здесь, старается из всех сил, чтобы приняли.

Жюри не унимается: всё больше заданий, почти все - в паре.

"Наши ребята всегда работают в паре. У нас поодиночке в больницу не ходят. И принцип в том, что между партнерами рождается игра, в которую они вовлекают окружающих", - объясняет психолог Виктория Шнейер.

Директор фонда Юлия Райская тоже была доктором Клоуном, и тоже работала в паре. Больше не работает. Привязалась к тяжелобольному ребенку, помогала, радовала, давала сил. Когда через год его перевели в хоспис, Юля больше не смогла быть клоуном. Теперь помогает другим принять верное решение. Говорит, для этого и нужен многоступенчатый отбор: анкета, кастинг, собеседование. Чтобы самого претендента потом не пришлось лечить, каким бы профессиональным он не был.

"Вообще все идеально, а потом приходит на собеседование, и ты понимаешь, что, скорее всего, он не сможет работать в больнице. У него, например, слишком тонкая душевная организация. Потому что работа с детьми на протяжении длительного времени и видеть, как некоторые дети даже уходят иногда…", - говорит Райская.

Вот и получается, что одно из важнейших качеств доктора Клоуна - стрессоустойчивость. А еще доброта. Арт-терапия очень действенна. Дети, месяцами живущие в палате, испытывающие боль и страх, должны видеть людей с улыбкой на лице. Как и их родители, порой доведённые до отчаяния. Так что каждому новому претенденту в фонде очень рады. Главное, чтобы выдержали.

"Хочется, чтобы было добро с душой и с пользой для кого-то", - говорит проектный менеджер в маркетинге Мария Мельникова.

"Мы заходили в детский онкоцентр на Варшавке. Я понимаю, с чем предстоит работать. Я понимаю, что тяжело. Но я внутри себя чувствую силы. И очень хочется, чтобы мне тоже позвонили и сказали, что я подхожу для этого", - говорит юрист Ренат Бетретдинов.

Кому именно позвонят, станет известно в начале сентября. Конкурс огромный. Сколько человек примут, не знает никто. Ведь цель - не заполнить места, а отобрать тех, кто сможет стать настоящим, искренним и таким нужным доктором Клоуном.

Ольга Стрельцова, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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