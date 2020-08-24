Станцию "Рижская" закрыли на год: как добраться до Проспекта Мира

Запущены компенсационные автобусы

Работа компенсационных автобусов у станции метро "Рижская" проходит без задержек. На днях платформу Калужско-Рижской линии закрыли на ремонт, и многие горожане переживали, как теперь они будут добираться до подземки. Но первый рабочий день доказал, что никаких очередей и пробок бояться не стоит.

Редкие пассажиры в недоумении останавливаются возле вестибюля закрывшейся "Рижской". Среди тех, кто до сих пор не знал о начавшемся здесь ремонте, в основном, москвичи, которые в этих краях сегодня оказались по воле случая.

- По навигатору показало ближайшее метро, сдал машину в ремонт, думал, доеду. Пошёл по навигатору, там ничего не указано, подхожу: метро не работает.

- Дело в том, что я вчера только прилетел, и об этой ситуации, честно говоря, не знал.

Всем, кто планировал воспользоваться метро, сотрудники Мосготранса, которые дежурят возле вестибюля, подробно объясняют, как пройти к компенсационному маршруту автобуса. На нём пассажиры бесплатно смогут добраться до ближайшей станции Калужско-Рижской линии "Проспект Мира", а также кольцевой ветки метро. Воспользоваться маршрутом можно ежедневно, начиная с 5:30 утра. Посадка пассажиров проходит на остановке возле здания Рижского вокзала, обозначенной аббревиатурой КМ.

- Автобуса долго ждали?

- Автобус не долго ждала, буквально минуты 2-3, как я подошла, и сразу подъехал, то есть комфортно.

Интервал между автобусами в среднем составляет около 3 минут, поэтому даже в будний день в салоне довольно немноголюдно. Весь маршрут компенсационного автобуса проходит по выделенной полосе, где специально ограничено движение такси. Так что вся поездка проходит довольно быстро.

В районе станции метро "Проспект Мира" автобус КМ разворачивается и сразу едет обратном направлении. А потому добраться до Рижской можно с любой из остановок, независимо от того, с какой стороны проспекта она находится. Кроме того до метро "Рижская" курсируют регулярные городские маршруты наземного транспорта: М2, М9, 903, 33, 85 и Т14. Станция "Рижская" 2-го диаметра также работает в прежнем режиме.

Татьяна Сидорова, Александр Медведев, Константин Чурашов, Мария Леванова. "ТВ Центр".

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