Собянин открыл новый детский сад в Западном Дегунине

1 сентября он примет первых воспитанников

Почти 3 тысячи квадратных метров, индивидуальный проект, а также удобные группы, залы для занятий физкультурой и музыкой. Уже через неделю новый детский сад в Западном Дегунине примет первых воспитанников. Сегодня дошкольное образовательное учреждение посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Просить бабушек посидеть с внуками или искать нянечек больше не придётся. Все хлопоты возьмут на себя учителя и воспитатели, некоторые из которых, между прочим, заслуженные работники культуры. С сентября новый детский сад на Ангарской улице сможет принять 150 ребятишек. Для жителей Западного Дегунино, где каждый год вырастают новостройки, - долгожданное событие. Проверить готовность дошкольного учреждения и пообщаться с родителями, приехал мэр Москвы.

"Всего в Москве около 450 тысяч маленьких москвичей придут в дошкольные образовательные учреждения - это целая детская страна. Поэтому, конечно, нужно готовиться. Подготовить действующие детские сады, оснастить оборудованием, нужно беречься от простуды и коронавируса. Мы строим десятки новых учебных заведений, в том числе, детских садов. В Западном Дегунино на Ангарской построен детский сад - он отвечает всем требованиям комфорта и безопасности! Поздравляю с новосельем!" – сказал Собянин.

Учить играючи и играть учась, - задача, которую ставили перед собой педагоги, продумывая планировку. Помимо привычных пирамидок и кукол, каждый класс оснащен интерактивными экранами. В группе, а всего их здесь 6, есть собственные раздевалки, игровые комнаты, буфеты, спальни и туалеты. А благодаря мобильным перегородкам пространство легко трансформируется, превращая часть игровой в спальню или наоборот.

Возводили здание по индивидуальному проекту, который отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. То, что здание органично впишется в окружающую застройку, было понятно с самого начала. Но сегодня родители впервые смогли увидеть, как выглядит детский садик внутри. Самые активные малыши уже освоили шведские стенки и игровой бассейн. Благодаря размерам в этом спортзале смогут одновременно заниматься сразу несколько групп.

Этажом выше – музыкальный спортзал и кружковая, обставленные интерактивным оборудованием. Имеются также свой пищеблок, где хоть сейчас манную кашу вари, а также медицинский кабинет и кабинет психолога. Всё продумано до мелочей. Благодаря безбарьерной среде, учреждение смогут посещать детишки с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Новый детский сад вошёл в состав общеобразовательной школы. Именно туда отправятся воспитанники старших групп, когда исполнится семь. А воспитатели обещают сделать всё, чтобы подготовить ребят к 1-му классу. Сделать это не только качественно, но, главное, интересно.

Анна Пешехонова, Наталья Тарасова, Илья Ушаков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"