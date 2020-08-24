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Московских школьников с температурой 37,1 и выше не пустят на занятия

13:38
  • понедельник
  • 24 августа 2020

В причинах будут разбираться медики

С 1 сентября в московских школах будет проходить тщательная термометрия.

Если у ребенка обнаружат температуру выше 37,1 градуса, то его не допустят к занятиям и отправят домой, заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

"Независимо от того, через какие входы вошли дети в школу, в любом случае будет термометрия. В случае превышения температуры 37,1 градуса ребенок в детский коллектив допущен не будет", - подчеркнул она.

В Роспотребнадзоре уточнили, что затем медики будут разбираться, по какой причине у ребенка поднялась температура – зубы, живот, инфекция или вирус.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что при заболевании ученика коронавирусом весь его класс будет переходить на дистанционное обучение на две недели.

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