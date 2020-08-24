Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в пропусках

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Московские власти отменили 32 тысячи штрафов, выписанных водителям за неправильное оформление пропусков во время карантина. Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

А вот число оштрафованных горожан, которые не носят маски в общественном транспорте, продолжает расти. И хотя большинство жителей не забывают использовать средства индивидуальной защиты, многим приходится напоминать, а некоторых даже наказывать рублем. Только с мая штрафы выписали более 57 тысячам человек. Чаще всего это были пассажиры метро.

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