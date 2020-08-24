ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в пропусках

15:35
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Все сообщения внимательно рассматривались

Московские власти отменили 32 тысячи штрафов, выписанных водителям за неправильное оформление пропусков во время карантина. Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

А вот число оштрафованных горожан, которые не носят маски в общественном транспорте, продолжает расти. И хотя большинство жителей не забывают использовать средства индивидуальной защиты, многим приходится напоминать, а некоторых даже наказывать рублем. Только с мая штрафы выписали более 57 тысячам человек. Чаще всего это были пассажиры метро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проверка пропусков
Проверка пропусков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.