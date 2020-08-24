Стало известно об увольнении Марата Башарова из театра

Это связали с его поведением

СМИ сообщили, что 17 августа актера Марата Башарова лишили ролей в "Современном Театре Антрепризы", где он работал последние годы.

По данным eg.ru, в новом театральном сезоне Башаров не будет играть в спектаклях "Жениться вам надо, барин!" и "Сублимация любви". Вместо него на сцену якобы выйдет другой артист.

Представитель театрального агентства сказал порталу, что Марата Башарова уволили из-за его скандалов.

Недавно актера потребовали лишить государственных премий и званий после публикации видео, на котором он ругается с экс-супругой. Башаров усугубил свое положение, признавшись, что поднимал руку на бывших жен.

"Сейчас по распоряжению Минкульта зал в театре может быть заполнен только наполовину. Но прокатчики не могут продать на Башарова даже такое количество билетов. Ведь за последнее время рейтинг у него упал ниже плинтуса", - сказал собеседник портала.

Марат Башаров не комментировал эту новость. На сайте театра он по-прежнему указан в качестве одного из актеров.

Напомним, Марат Башаров состоял в фактическом браке с Елизаветой Круцко, которая в 2004 году родила от него дочь Амели. С 2014 по 2015 год актер был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Она обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. В 2016 году артист женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, подарившей ему сына Марселя. Они со скандалом развелись в 2019 году.

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