Кремль пригрозил Австрии последствиями за высылку дипломата

Окончательное решение примет МИД России

Россия не оставит без последствий высылку из Австрии нашего дипломата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, возможно принятие зеркальных мер, но окончательное решение примет МИД.

О выдворении сотрудника российского посольства в Вене стало известно сегодня. Он должен покинуть страну до 1 сентября. В нашей дипмиссии решение назвали безосновательным и наносящим урон двусторонним отношениям, передает "ТВ Центр". В Госдуме и Совете Федерации обратили внимание, что высылка российских дипломатов стала слишком частой практикой со стороны европейских партнёров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"