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Собянин открыл новый детский сад на севере Москвы

13:47
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Он сможет принять более 150 детей

В столице в этом учебном году свои двери откроют 18 новых школ и детских садов. Один из них в районе Северное Дегунино посетил сегодня мэр Сергей Собянин. 

Он сможет принять более 150 детей. Здание построено по индивидуальному проекту. Там оборудованы комфортные игровые комнаты и спальни. Есть просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий. Предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, на прилегающей территории - спортивная площадка. Для самых маленьких организована группа кратковременного пребывания.

"Через неделю начинается долгожданный новый учебный год. Пусть с неизбежными ограничениями, но школьники вновь сядут за парты, а малыши пойдут в детские сады. В том числе, откроют свои двери 18 новых школ и детских садов, которые город построил за последнее время. Один из них – детский сад в Западном Дегунино, который будет принимать ребят из соседних домов, включая те, которые мы сегодня строим по программе реновации", – сказал Собянин.

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