Убийца саратовской школьницы получил пожизненное

Год назад он жестоко расправился с шедшей на уроки 9-летней Лизой Киселевой

Саратовский областной суд вынес приговор 35-летнему Михаилу Туватину по резонансному убийству девятилетней школьницы Лизы Киселевой.

Его признали виновным в убийстве малолетней и насильственных действиях сексуального характера и приговорили к пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе областного управления СК. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

"В качестве отягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого рецидива преступлений – ранее он был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности, а также разбой", - рассказала РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября 2019 года по дороге в школу. Через два дня ее тело обнаружили в гаражах.

Следователи заподозрили ранее судимого Михаила Туватина. Его задержали. По словам подозреваемого, он убил девочку, испугавшись, что Лиза расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Позже полицейские едва спасли его от толпы, которая хотела устроить самосуд.

После задержания Туватин признался в убийстве, но позже отказался признавать вину. Эксперты признали его вменяемым.

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