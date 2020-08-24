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Катя Гусева призналась, что ждет от Киркорова предложения руки и сердца

14:25
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Диджей готова выйти замуж за поп-короля

Кате Гусевой давно приписывают романтические отношения с Филиппом Киркоровым. Сама же диджей признается, что не против стать супругой короля российской поп-сцены, когда тот наконец "созреет".

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Гусева рассказала, что недавно Киркоров обиделся на нее за то, что она не смогла поехать с ним в отпуск. Девушка призналась, что не смогла оставить работу. Она поделилась, что у них с певцом периодически возникают недопонимания, а модель отношений "напоминает качели". "Иногда они заходят в стадию мужчины и женщины. Порой – просто дружеские. А иногда он вообще меня не любит!" - заявила диджей.

Гусева упомянула и про нежелание Киркорова после брака с Пугачевой связывать свою жизнь с другими женщинами. Музыкант не раз заявлял, что женится только на той, которая будет напоминать ему Примадонну российской эстрады. Девушка заявила, что не обижается на такие слова. Она признала, что имеет мало общего с Пугачевой, но нравится детям Киркорова, передает "Собеседник".

"Я на Аллу Борисовну, конечно, вообще не похожа. Думаю, что Филипп мне симпатизирует в большей степени из-за того, что я нравлюсь его детям. Их же никогда не обманешь. Если ты хороший человек, дети к тебе пойдут. Подарками их купить невозможно! У меня сейчас действительно нет никаких отношений с мужчинами! Я все жду Филиппа. Надеюсь, что он скоро уже созреет!" - сказала диджей.

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