Игорь Николаев устроил зажигательные танцы в Юрмале

С ним не соскучишься

Актриса и певица Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram короткое видео, на котором они с мужем Игорем Николаевым и дочкой Вероникой позируют перед фотографом.

Звездная семья собиралась сфотографироваться на фоне танцующего оркестра, однако фотограф перепутал кнопки и начал видеосъемку. В итоге получился забавный ролик, на котором 60-летний Николаев в модном наряде ритмично двигается в такт музыке.

"Зажигательные танцы от Игоря Николаева, а сердечко от Вероники Николаевны", - написала Проскурякова.

Николаев и Проскурякова вместе с дочкой отдыхают в Юрмале. Они отправились туда на частном лайнере, поскольку рейсовые самолеты пока не летают в Латвию. По словам Проскуряковой, в Юрмале им нужно продлить вид на жительство. В 2008 году они приобрели там недвижимость.

- Девчонки, зажигайте, как папуля! - пишут в комментариях.

- Юлечка, у вас такая позитивная красивая семья!

- Молодцы, по жизни с улыбкой, песни и танцы!

- Обожаю вас! Вероничка самая лучшая!

- Какие же вы великолепные.

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