Юрист рассказала, сколько дней дали Ефремову на поиск адвоката

Если актер не успеет найти защитника, то это сделает суд

У Михаила Ефремова есть всего пять дней, чтобы найти себе нового защитника. Об этом сообщила адвокат со стороны потерпевших Анна Бутырина. "У него есть пять дней для принятия решения, с кем заключить соглашение. В том случае, если по истечении пяти дней он не найдет защитника, суд назначит защитника по назначению", - объяснила юрист.

Она отметила, что отказ актера от услуг Эльмана Пашаева действительно может оказаться постановкой с целью затянуть судебный процесс. Однако с тем же успехом Ефремов действительно мог прийти к решению сменить защитников, передает Газета.Ru.

"С учетом того, что Ефремов на судебном заседании сказал, что его адвокаты его не устраивают, и он будет искать более сильных адвокатов, может быть, действительно он задумался над тем, чтобы поменять защитников и обеспечить себе более надлежащую защиту", - считает Бутырина.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. В последствии Ефремов принял решение отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева и решил найти другого защитника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"